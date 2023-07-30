Обнародованы записки судей и статистика ударов в бою Кроуфорд - Спенс

Утром 30 июля Лас-Вегасе (США) обладатели всех престижных поясов полусреднего веса американцы Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) и Эррол Спенс (28-1, 22 КО) определили первого в истории дивизиона абсолютного чемпиона мира.

Поединок был рассчитан на 12 раундов, но не прошел всю дистанцию. Уже во втором раунде Кроуфорд отправил соперника в нокдаун. В седьмой трехминуте Спенс еше дважды побывал на канвасе. Развязка наступила в девятом раунде, когда Кроуфорд одержал досрочную победу.

Интересно, что на момент остановки у всех судей Кроуфорд лидировал с одинаковым счетом 79-70. При этом боковые арбитры не сошлись во мнении относительно того, кто был лучше в первом и третьем раундах.

Также обнародована статистика нанесенных/точных ударов прошедшего поединка. Согласно данным Compubox, Кроуфорд превзошел Спенса по всем важным показателям. В частности, он нанес значительно больше точных ударов в общем (185-96), разбил соперника джебами (87-33) и силовыми (98-63). У Спенса превосходство только в точных ударах по корпусу (37-18 в общем, 29-14 по силовым).

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