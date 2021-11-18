Обидчик капитана сборной Казахстана на Олимпиаде-2020 подписал контракт с промоутером Алимханулы

Серебряный призер Олимпийским игр-2020 в Токио американский боксер-тяжеловес Ричард Торрес-младший принял решение продолжить карьеру на профессиональном ринге.

По информации ESPN, Торрес подписал контракт с промоутерской компанией Top Rank. Его дебют в профи запланирован на начало 2022 года. Американец будет выступать в тяжелом весе.

Напомним, в Токио-2020 Торрес победил в полуфинале капитана сборной Казахстана Камшыбека Кункабаева, однако в финале уступил узбеку Баходиру Джалолову.

С компанией Top Rank также сотрудничает казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы.