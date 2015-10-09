Обидчик Канело стал лучшим боксёром 2025 года

Теренс Кроуфорд, завершивший карьеру в декабре, стал боксёром 2025 года по версии англоязычного ресурса BoxingScene, передают Vesti.kz.

38-летний боксёр из Омахи, Небраска, ранее уже был линейным и объединённым чемпионом в среднем весе (168 фунтов) и одним из лидеров рейтинга pound-for-pound.

Главной победой года стал его бой с мексиканцем Саулем Канело Альваресом. Кроуфорд доминировал в ринге, его скорость и движение ставили соперника в трудное положение, а судьи зафиксировали победу Теренса со счётом 115-113 дважды и 116-112.

Этот бой стал самым масштабным в карьере Кроуфорда: трансляция на Netflix собрала более 41 миллиона зрителей по всему миру, а на стадионе Allegiant Stadium присутствовали 70 482 зрителя.

Кроуфорд вошёл в историю бокса, став лишь вторым боксёром, завоевавшим все четыре основных титула (WBA, WBC, IBF, WBO) в одной весовой категории и единственным, кто повторил это в двух разных весах.

Американец завершил карьеру с рекордом 42 победы в 42 боях, включая 31 нокаут, не потерпев ни одного поражения.

В тройку лучших по итогам 2025 года по версии BoxingScene также вошли американец Джесси Родригес и японец Наоя Иноуэ.

