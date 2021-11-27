"Нужно включать голову". Джошуа высказался о причинах поражения Уайлдера от Фьюри

Экс-чемпион мира, британец Энтони Джошуа прокомментировал третий поединок своего соотечественника Тайсона Фьюри и американца Деонтея Уайлдера. Он разобрал его исход, высказавшись об изменениях в супертяжелом дивизионе.

Напомним, что победу в этом поединке праздновал Фьюри, который защитил титул чемпиона мира по версии WBC, нокаутировав Уайлдера.

"Деонтей пытался. Но чтобы использовать силу и свирепость, нужно включать голову. От этого многое зависит. В наши дни тяжеловесы уже не могут праздновать победу только лишь за счет джебов в течение всех 12 раундов. В последние лет пять дивизион заметно изменился. Раньше бойцы могли спокойно наносить удары в течение 12 раундов и у них все получалось. Да, они немного уставали, но были подготовлены, потому что были легче", - сказал боксер в интервью JD Official.

Сам же Джошуа в последнем бою проиграл украинцу Александру Усику свои чемпионские пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO.