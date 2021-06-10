Нужна активность и хорошие соперники. Казахстанские боксеры потеряли позиции в рейтинге IBF

Международная боксерская федерация обновила свой мировой рейтинг. Изменения коснулись и казахстанских боксеров. Однако положительного мало - высота потеряна. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Стартовый летний период обойма наших профи проиграла. Несколько организаций уже скорректировали свои рейтинги, что отрицательно сказалось на позициях казахстанских боксеров. Причем некоторые падения получились довольно тревожными.

Речь не об одной строчке. И даже не о двух. Такая ситуация вполне логична. Многие бойцы пока отсиживаются в отпуске, подбирают варианты. И простои, пока другие проводят поединки, набирают рейтинг, пагубно сказываются на карьере.

Также повлияла и оппозиция. Ее слабый уровень не приносит ни рейтингов, ни славы. Так что для дальнейших успехов важно затянуть этот пробел. Ну, по крайней мере, для тех, кто стремится к большим высотам, претендует в дальнейшем на чемпионство.

Другой больной темой стали поражения. Здесь все понятно. Уступил, значит придется отдавать позиции. Вопрос в том, что отвоевать все обратно будет намного сложнее. Придется заново выстраивать крепости, укреплять, воздвигать, доказывать.

В общем, пока ярких красок не так много.

Что касается IBF, то здесь основные изменения коснулись двух казахстанских профи. В полусреднем весе Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО) приблизился к вылету из топ-10. С восьмого места он переместился на девятое.

А вот Батыр Джукембаев (18-1, 14 KO) потерял существенно. После поражения от Сабриэля Матиаса он опустился ниже "десятки". В списке лучших представителей первого полусреднего веса он теперь расположился на 14-й строчке вместо восьмой.

Отметим, что в этой организации у Казахстана есть чемпион. Поясом в среднем весе владеет Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО).

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