Нужен только нокаут. Смог ли Али Ахмедов забыть о кошмаре?

Ближайшие перспективы Али Ахмедова (16-1, 12 КО) обозначились. Сомнительные варианты отпали. И "живым" остался только сентябрьский бой против перуанца Давида Сегарры (34-5, 21 КО). Данный поединок должен ответить на многие вопросы. Подробнее - в превью корреспондента Vesti.kz.

Конец лета для Ахмедова стал довольно напряженным. Чуть ли не каждую неделю появлялась информация о его оппонентах. Причем казахстанец должен был провести два боя за 20 дней. И хорошо, что такой расклад в итоге не подтвердился.

Али может спокойно готовиться к конкретному оппоненту. В противном случае ему бы пришлось "выезжать" на общей базе, что сказалось бы на его качестве. Теперь же тренерский штаб может выстраивать линию обороны, и атакующие действия только против Сегарры.

Да, предстоящий бой - не самый трудный. Однако крайне необходим. Он должен ответить на многие вопросы, которые скопились с прошлого года. Прежде всего интересно, смог ли Ахмедов забыть тот декабрьский кошмар? Ответ здесь приемлем только один - да.

Иначе будет сложно восстановить темп, отыграть позиции, которые казахстанский профи потерял после поражения нокаутом в титульном бою. Утраченная уверенность негативно скажется на самой карьере. И если в каждом пропущенном ударе он будет видеть тот самый фатальный, то...

Это самый пессимистичный сценарий. Поэтому надеемся, что он не про Ахмедова. Не хотелось бы терять в обойме такого проспекта, который реально находится в нескольких шагах от титула. Так что нужен уверенный нокаут.

Необязательно в самом начале боя. Наоборот, раунды полноценной работы очень нужны. Они должны ответить на следующий вопрос, касающийся его физической готовности и точечной работы на устранение пробелов.

Последний бой выявил проблемы в этом плане. И требовалась локальная зачистка слабых зон. Так что период простоя должен был пройти с пользой, посвященный не только восстановлению, работе над психологическим состоянием.

Какой будет Ахмедов после возвращения? "Пантера" хоть и не самый топовый оппонент, но и не из тех, кто просто так отдаст высоту. И если почувствует слабину, то уже не отпустит. Казахстанец должен уверенно разбивать, доказывать свою состоятельность.

При этом есть и другие, менее масштабные вопросы, ответы на которые мы с вами получим в сентябре. Здесь и отслеживание тренерских установок, эффективность работы в зале в Казахстане и так далее.

Главное, чтобы удалось приручить "Пантеру", не терять этот год.

Напомним, бой состоится 16 сентября в городе Монтебелло (штат Калифорния, США) и будет состоять из десяти раундов.

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