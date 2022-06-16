Нужен ли реванш Бивол - "Канело"? Ответ тренера

Заслуженный тренер России Марк Мельцер прокомментировал MMA.Metaratings.ru возможный реванш между обладателем титула WBA в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом (20-0, 11 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бивол 8 мая победил Альвареса единогласным решением судей и в третий раз защитил свой титул в полутяжелом дивизионе.

"Нужен ли второй поединок между Биволом и Альваресом? Это все зависит от того, нужно ли это Биволу. Бивол должен диктовать свои условия", - сказал Мельцер.

Напомним, звездный мексиканец вернется на ринг 17 сентября, чтобы в третий раз встретиться с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО), а уже в следующем году он надеется провести реванш с россиянином.

Ранее Мельцер оценил шансы Головкина победить в трилогии "Канело".

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