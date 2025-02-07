Новый вызов для Алимханулы? Казахстанец заинтриговал фанатов

Чемпиона мира по версиям WBO и IBF в среднем весе казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) выразил реакцию на объявление боя между Карлосом Адамесом (24-1, 18 КО) и Хамзой Ширазом (21-0, 17 КО), сообщают Vesti.kz.

Всемирный боксерский совет (WBC) представил в соцсети X анонс боя между Адамесом и Ширазом.

Алимханулы репоcтнул публикацию, прокомментировав пост эмодзи "лицо с моноклем", демонстрируя свое пристальное внимание к этому событию.

Вероятно, Алимханулы проведет бой с победителем этого боя. Сам казахстанец в скором времени (5 апреля) встретится в Астане с с французом Анауэлем Нгамиссенге (14-0, 9 КО).

Напомним, Адамес является обладателем пояса WBC в дивизионе Алимханулы, а титул WBA в среднем весе принадлежит кубинцу Эрисланди Ларе (31-3-3, 19 КО).