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Новый соперник Бивола выразил бурную реакцию на предстоящий бой

Новый соперник Бивола выразил бурную реакцию на предстоящий бой
©Allboxing.ru

Мексиканец Хильберто Рамирес (44-0, 30 КО) поделился эмоциями после решения Всемирной боксерской ассоциации (WBA) назначить его поединок против обладателя титула WBA Super в полутяжелом весе (до 79,4 кг) россиянина Новый соперник Дмитрия Бивола (20-0, 11 КО), сообщает vRINGe.com.

"Начало не выглядело обнадеживающим, я уж было загрустил и начал злиться, когда все шло к тому, что следующим соперником Дмитрия станет кто-то другой. - Но теперь все изменилось. Время самое что ни на есть подходящее, и я буду готов к бою. Знал, что он состоится, всегда был в этом уверен - и не ошибся. Я так рад, ведь это прекрасная возможность. Начинаю готовиться!", - заявил Рамирес.

Биволу назначили нового соперника после победы над "Канело"

Отметим, что Рамирес является бывшим чемпионом мира в суперсреднем весе, ныне выступает в полутяжелой категории.

У команд боксеров есть срок до 10 августа на переговоры, чтобы избежать промоутерских торгов.

Напомним, свой последний бой Бивол провел в мае на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где победил мексиканца Сауля Канело" Альвареса единогласным решением судей.

Рамирес в том же месяце на Toyota Arena в Онтарио (штат Калифорния) нокаутировал в четвертом раунде немца Доминика Беселя.

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Метки:
Бивол Дмитрий Профессиональный бокс

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