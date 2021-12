Новый "Мохаммед Али" упал и проиграл нокаутом в первом раунде

Кубинский суперполусредневес Йоелвис Гомес (5-0, 5 КО) одержал досрочную победу над американцем Клеем Коллардом (9-6-3, 4 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок состоялся на арене Prudential Center в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) и завершился уже в первом раунде. Сначала Гомес уронил американца, но "Кассиус Клей" сумел подняться. Однако кубинец быстро загнал оппонента в угол, обрушив серию ударов, вынудив рефери вмешаться.

Таким образом, Гомес одержал победу техническим нокаутом.

Yoelvis Gomez pummels Clay Collard to finish this fight in one round. #GomezCollard #PBConFOX pic.twitter.com/YjVZaxbYSz