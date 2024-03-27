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"Новому Головкину" из Казахстана нашли топовый бой в Британии

"Новому Головкину" из Казахстана нашли топовый бой в Британии
©boxen247.com

Казахстанскому боксеру второго полулегкого веса Султану Заурбеку (17-0, 12 КО) предложили бой с топовым соперником. Такое мнение высказал британский менеджер и тренер Билли Нельсон, передают Vesti.kz.

Нельсон в публикации в социальной сети X вспомнил, как Заурбек в 2021 году в Алматы победил шотландца Ронни Кларка (21-8-2, 10 КО). При этом он заявил о желании посмотреть бой Султана с победителем или проигравшим в противостоянии британцев Зелфы Барретта (30-2, 16 КО) и Джордана Гилла (28-2-1, 9 КО).

"Султан победил очень крепкого Ронни, и сделал бы это в любой стране мира. Я бы хотел, чтобы Султан сразился с победителем или проигравшим в поединке Зельфы и Джордана", - отметил Нельсон.

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Напомним, что свой последний бой Султан Заурбек провел в Телфорде (Англия) в начале марта, в нем он единогласным решением судей победил колумбийца Виктора Хулио (17-11, 9 КО). Перед этой схваткой он подписал контракт с компанией Wasserman Boxing.

Добавим, что в 2023 году Заурбек провел три боя и во всех трех одержал досрочные победы. После этого его начали сравнивать с именитым соотечественником Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО).

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Заурбек Султан Профессиональный бокс

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