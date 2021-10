Нокаутом закончился второй бой внука Мохаммеда Али на профи-ринге

Внук Мохаммеда Али американский средневес Нико Али Уолш (2-0, 2 КО) одержал вторую победу на профессиональном ринге, сообщают Vesti.kz.

В рамках вечера бокса на State Farm Arena в Атланте (США) Уолш побил 36-летнего соотечественника Джеймса Уэстли (1-1, 0 КО).

В концовке второго раунда Уолш пробил двоечку и отправил соперника в нокдаун.

Nico Ali Walsh with the 1-2 knockdown to close round two. #HerringStevenson pic.twitter.com/iOfLqtkwCO