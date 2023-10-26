Нокаутом закончился титульный бой боксера из Казахстана

Уроженец Казахстана Роман Фресс (19-1, 12 КО) одержал досрочную победу над сербским боксером Милосавом Савичем (9-6-1, 7 КО), сообщают Vesti.kz.

Их поединок состоялся в Магдебурге (Германия) и был запланирован на десять раундов, но не прошел всю дистанцию. Развязка наступила в третьем раунде: сначала Фресс отправил соперника в нокдаун, а после бросился добавить Савича, вынудив рефери вмешаться и остановить бой.

Таким образом, Фресс одержал победу техническим нокаутом и завоевал титул IBO Inter-Continental в первом тяжелом весе.

Для 29-летнего немца эта победа стала 19-й в карьере, тогда как Савич потерпел шестое поражение.

Фресс родился в Возвышенке (Северо-Казахстанская область), однако в детстве переехал в Германию.

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