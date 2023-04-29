Нокаутом закончился дебют казахстанского боксера на профи-ринге

Казахстанский боксер тяжелого веса Адиль Аканов провел свой первый бой на профессиональном ринге, сообщают Vesti.kz.

24-летний Аканов выступил в рамках вечера бокса в Бангкоке (Таиланд). Его соперником был местный боксер 41-летний Порнвиссану Суварос (0-8).

Поединок был рассчитан на четыре раунда, но закончился в третьем - казахстанец отправил соперника в нокаут.

Таким образом, Аканов с победы дебютировал в профи, тогда как Суварос потерпел девятое поражение в карьере.

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