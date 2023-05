Нокаутом за 89 секунд закончился бой экс-чемпиона мира

На ринге Margaret Court Arena в Мельбурне (Австралия) состоялся вечер профессионального бокса. В главном поединке шоу, бывший чемпион мира в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) Джозеф Паркер из Новой Зеландии (32-3, 22 КО) быстро и уверенно справился с местным бойцом Фаигой Опелу (15-4-2, 11 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com.

Паркер начал бой без колебаний, метко проводя джебы и находя нужную дистанцию. Он методично контролировал противника, разбивая его постепенно. Опелу пытался прорваться в ближний бой, но его действия были предсказуемыми и малооригинальными, единственное, что ему удавалось - это время от времени зацепиться в клинч.

Когда Опелу снова попытался провести свою атаку, Паркер смог избежать ее и быстро ответить контратакой. Его точное попадание ошеломило Опелу, который начал плавать по рингу. Рефери решил вмешаться и остановить бой.

По итогам первого раунда, Паркер одержал победу техническим нокаутом (ТКО 1).

Parker only needed 1 minute and 29 seconds to beat Opelu



Ref stops another fight.. starting to think they need to have everyone out of the area by 10 pm#ParkerOpelu pic.twitter.com/f1MiF5WA6B