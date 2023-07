Нокаутом в первом раунде завершился бой за четыре титула

На арене Telford International Centre в Телфорде (Великобритания) состоялся бой за титулы чемпиона Британии (по версии ВВВоС), Европы (по версии EBU), а также WBC International и WBO International во втором легчайшем весе (до 55,3 кг), в котором сошлись британцы Лиам Дэйвис (14-0, 6 KO) и Джейсон Каннингхэм (32-8, 7 KO), сообщают Vesti.kz.

Главный поединок вечера бокса был рассчитан на 12 раундов, но закончился уже в первом. Сначала Дэйвис отправил соперника в нокдаун, но Каннингхэм сумел продолжить бой. После Дэйвис отправился добивать оппонента и вынудил рефери остановить избиение.

THAT IS SENSATIONAL! 👏 @Liamdavies_2 ends the fight early! 😮‍💨 The fans are absolutely loving it 🤩 #DaviesCunningham | Live on TNT Sports | @discoveryplusUK pic.twitter.com/N3BSbNSswh

Таким образом, Дэйвис одержал победу техническим нокаутом, остался непобежденным и завоевал четыре пояса.

The night of his life 🤩@Liamdavies_2 with a career-best performance, incredibly stopping Jason Cunningham in round one in his hometown of Telford 🔥#DaviesCunningham pic.twitter.com/1VtNCRJ4yz