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Профи-бокс
Вчера 23:10
 

Нокаутом обернулся исторический бой Казахстана за титул IBO

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Нокаутом обернулся исторический бой Казахстана за титул IBO ©instagram.com/angelina_lukas1997/

Чемпионка мира по версиям IBO, WBF, WIBF, WBC казахстанкая боксерша Ангелина Лукас (15-1, 7 КО) провела защиту титула в родном городе - Таразе, передают Vesti.kz.

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Чемпионка мира по версиям IBO, WBF, WIBF, WBC казахстанкая боксерша Ангелина Лукас (15-1, 7 КО) провела защиту титула в родном городе - Таразе, передают Vesti.kz.

Ее соперницей была представительница Чили Даниэла Асенхо (17-5, 2 KO). Примечательно, что именно она нанесла Лукас единственное поражение в октябре 2023-го.

Теперь, почти два года спустя их реванш прошел на родине Ангелины. Казахстанка смогла реабилитироваться за тот проигрыш, удосрочив Асенхо за шесть раундов. На седьмой Даниэла решила не выходить.

Таким образом, Лукас провела успешную защиту титула Международной боксерской организации (IBO) и сохранила пояс.


Отметим, что Лукас стала первой женщиной-боксером в истории Казахстана, которая защитила титул чемпионки мира на родной земле.

Профессиональный бокс 2025   •   Казахстан, Жамбылская обл., Тараз   •   Вечер бокса 22/1, Тараз (Казахстан), женщины
Вчера   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Лукас
Ничья
Асенхо
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