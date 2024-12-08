Нокаутом обернулся бой-реванш чемпиона мира

Завершился бой-реванш чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Эмануэля Наваррете из Мексики (39-2-1, 32 КО) против соотечественника Оскара Вальдеса (32-3, 24 КО), сообщают Vesti.kz.

Их поединок стал главным событием вечера бокса, прошедшего 8 декабря на арене Footprint Center в Финиксе (штат Аризона, США).

У же в первом раунде Наваррете отправил соперника в нокдаун уже в первом раунде. В четвертом чемпион повторил успех, вновь отправив соперника на канвас.

Развязка наступила в шестом раунде, когда Вальдес пропустил удар в корпус и не смог продолжить бой.

Напомним, в их первом бою, состоявшемся в августе 2023 года, Наваррете одержал победу единогласным решением судей.