Нокаутом обернулся бой непобежденных супертяжей в США

В шоу, проведенном в ProBox TV Events Center в Плант-Сити, США, американский супертяжелый боксер Джеремайя Милтон (11-1, 7 КО) потерпел неожиданное поражение по очкам от соотечественника Стэнли Райта (14-0, 11 КО), передают Vesti.kz.

Райт согласился на бой на коротком уведомлении. Милтон показал слабую боксёрскую форму и даже побывал на канвасе. Судейские записки: 97-92, 97-92 и 96-93 в пользу Райта. Милтон проиграл единогласным решением за 10 раундов.

