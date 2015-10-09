Нокаутом в 12-м раунде обернулся бой за титул чемпиона мира

Завершился главный бой вечера бокса в Токонамэ (Япония), в котором чемпион мира по версии IBF в наилегчайшем весе японец Масамичи Ябуки (19-4, 18 КО) встречался с экс-чемпионом Феликсом Альварадо (42-5, 35 КО) из Никарагуа, сообщают Vesti.kz.

Кульминация наступила в так называемых чемпионских раундах. Сначала в 11-м раунде Ябуки отправил соперника в нокдаун, однако Альварадо сумел подняться и продолжить поединок.

В заключительном раунде японец во второй раз уронил претендента. Альварадо вновь поднялся на ноги, но рефери решил остановить бой.

Таким образом, Ябуки одержал победу техническим нокаутом и успешно защитил титул. Альварадо же впервые в своей карьере проиграл досрочно.

🇯🇵YABUKI DEFENDS TITLE



Masamichi Yabuki stops Felix Alvarado in Round 12 to defend the IBF Flyweight Title pic.twitter.com/xWkEJPBjtQ — Tokkerū (@ATokkers5) December 27, 2025

Также в этот вечер бывший чемпион WBO в легчайшем весе Джон Риль Касимеро (35–5–1, 24КО) одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде над Томом Мицоконоси (11–6–2, 5КО).

Поединок проходил в рамках полулегкой весовой категории.

After his previous defeat, John Riel Casimero (35-5-1) 🇵🇭 makes a successful comeback, stopping Tom Mizokoshi 溝越斗夢 (11-6-2) 🇯🇵 via TKO in the fifth round in Aichi, Japan.



#YabukiAlvarado pic.twitter.com/vGESCGf4h6 — Permante (@PermantexG) December 27, 2025

