Профи-бокс
Сегодня 18:05
 

Нокаутом в 12-м раунде обернулся бой за титул чемпиона мира

Завершился главный бой вечера бокса в Токонамэ (Япония), в котором чемпион мира по версии IBF в наилегчайшем весе японец Масамичи Ябуки (19-4, 18 КО) встречался с экс-чемпионом Феликсом Альварадо (42-5, 35 КО) из Никарагуа, сообщают Vesti.kz.

Завершился главный бой вечера бокса в Токонамэ (Япония), в котором чемпион мира по версии IBF в наилегчайшем весе японец Масамичи Ябуки (19-4, 18 КО) встречался с экс-чемпионом Феликсом Альварадо (42-5, 35 КО) из Никарагуа, сообщают Vesti.kz.

Кульминация наступила в так называемых чемпионских раундах. Сначала в 11-м раунде Ябуки отправил соперника в нокдаун, однако Альварадо сумел подняться и продолжить поединок.

В заключительном раунде японец во второй раз уронил претендента. Альварадо вновь поднялся на ноги, но рефери решил остановить бой.

Таким образом, Ябуки одержал победу техническим нокаутом и успешно защитил титул. Альварадо же впервые в своей карьере проиграл досрочно.

Также в этот вечер бывший чемпион WBO в легчайшем весе Джон Риль Касимеро (35–5–1, 24КО) одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде над Томом Мицоконоси (11–6–2, 5КО).

Поединок проходил в рамках полулегкой весовой категории.

