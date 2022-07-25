Нокаутированный Ковалевым боксер замахнется на титулы Бетербиева

Боб Арум, сопромоутер объединенного чемпиона мира в полутяжелом весе (IBF/WBC/WBO) россиянина Артура Бетербиева (18-0, 18 КО), обозначил сроки его поединка с британским претендентом Энтони Ярдом (22-2, 21 КО), сообщает "Чемпионат".

Ранее появились варианты титульных боев в дивизионе - есть конкуренты не только для россиянина. Ярд боксировал с Сергеем Ковалевым (35-4-1, 29 КО) за титул WBO и проиграл техническим нокаутом.

"Мы ведем переговоры с Бетербиевым, и у нас уже есть дата боя с Ярдом в конце октября, первым номером рейтинга. Думаю, Фрэнк Уоррен (промоутер Ярда - прим. источника) устроит все на арене O2 в Лондоне. Бетербиев сейчас в отпуске, но на следующей неделе мы поговорим с ним и, надеюсь, завершим сделку", – сказал функционер в интервью YouTube-каналу FightHype.

Ранее в IBF санкционировали поединок за звание обязательного претендента на титул, принадлежащий Бетербиеву, между канадским экс-чемпионом Жаном Паскалем (36-6-1, 20 КО) и британцем Джошуа Буатси (16-0, 13 КО).

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