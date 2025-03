Нокаут состоялся в чемпионском бою на вечере бокса в США

Один из боев на вечере бокса в Лас-Вегасе (США) завершился нокаутом, передают Vesti.kz.

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе американец Брайан Норман (27-0, 21 КО) удосрочил в третьем раунде пуэрториканца Деррика Куэваса (27-2-1, 19 КО).

Норман уронил оппонента, после чего рефери начал отсчитывать нокдаун, а после остановил поединок, поскольку Куэвас был не состоянии дальше боксировать.

