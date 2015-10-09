Нокаут состоялся в чемпионском бою на вечере бокса в США

Один из боев на вечере бокса в Лас-Вегасе (США) завершился нокаутом, передают Vesti.kz.
Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе американец Брайан Норман (27-0, 21 КО) удосрочил в третьем раунде пуэрториканца Деррика Куэваса (27-2-1, 19 КО).
Норман уронил оппонента, после чего рефери начал отсчитывать нокдаун, а после остановил поединок, поскольку Куэвас был не состоянии дальше боксировать.
Таким образом, Норман сохранил свой титул, для него это была дебютная защита пояса. Американец оформил 27-ю победу в карьере и 21-ю досрочную, тогда как пуэрториканец потерпел вторую неудачу при 27 выигрышах и одной ничьей.
THE ASSASSIN CAME TO HUNT ⚔️@TwistedTea | #MayerRyan2 pic.twitter.com/9rAj90rbMo— Top Rank Boxing (@trboxing) March 30, 2025
Этот поединок должен был состояться еще 8 ноября 2024 года. Однако Норман получил травму руки на тренировке и был вынужден перенести бой.
Отборочный турнир чемпионата Европы 2024/25 среди девушек до 19 лет • Мальта • Раунд 2, Лига B. Группа В3, женщины
1 апреля 17:30 • не начат
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Казахстан (U-19)
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Латвия (U-19)
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