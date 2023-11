Нганну опубликовал видео запрещенного удара Фьюри 

Бывший чемпион UFC камерунец Фрэнсис Нганну опубликовал видео в соцсетях, как обладатель титула по линии WBC в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри ударил его локтем во время боя, сообщают Vesti.kz.

Для Нганну это был дебют на профи-ринге. Его поединок с Фьюри возглавил боксерское шоу в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой британца раздельным решением судей.

Unlike the superman punch, this was f**king illegal 🛑#furyngannou #battleofthebaddest pic.twitter.com/31Hf3k3CUW