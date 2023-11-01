Нганну опубликовал видео запрещенного удара Фьюри 

Бывший чемпион UFC камерунец Фрэнсис Нганну опубликовал видео в соцсетях, как обладатель титула по линии WBC в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри ударил его локтем во время боя, сообщают Vesti.kz.

Для Нганну это был дебют на профи-ринге. Его поединок с Фьюри возглавил боксерское шоу в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой британца раздельным решением судей.

"В отличие от удара супермена, это было чертовски нелегально", - подписал видео Фрэнсис.

Отметим, что некоторые эксперты и фанаты бокса остались недовольны решением судей, в связи с чем не исключается реванш между Нганну и Фьюри, но рематч скорее всего состоится после боя Фьюри с украинцем Александром Усиком - они должны разделить ринг в декабре или уже в начале следующего года.