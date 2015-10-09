Netflix снимет фильм о Канело и его трилогии с Головкиным

Netflix объявил о работе над полнометражным документальным фильмом о мексиканском боксёре Сауле "Канело" Альваресе, чемпиона четырёх весовых категорий, передают Vesti.kz со ссылкой на The Ring.

Продюсером картины выступит компания Unanimous Media, основанная суперзвездой НБА Стефеном Карри. Режиссёром станет Хуан Камило Крус, дата премьеры пока не объявлена.

Трилогия с Головкиным

Документальный фильм будет сосредоточен на трилогии Альвареса с казахстанцем Геннадием Головкиным. Всего спортсмены провели 36 раундов: первый бой в сентябре 2017 года завершился спорной ничьей, второй в 2018 году — победой Альвареса большинством голосов судей, а третий бой в 2022 году закончился убедительной победой мексиканца.

Опыт сотрудничества с Netflix

Альварес уже имел опыт работы с Netflix: поражение от Терренса Кроуфорда в сентябре 2025 года было показано на платформе и собрало аудиторию более 40 миллионов зрителей.

Возвращение на ринг

Головкин, которому сейчас 43 года, с тех пор не выходил на ринг, но в конце 2025 года был избран президентом World Boxing.

Канело вернётся на ринг в сентябре 2026 года, а имя его соперника пока неизвестно. Турки Аль аш-Шейх, председатель Генерального управления развлечений Саудовской Аравии, объявил, что бой станет главным событием первого карда Canelo Promotions под названием "Мексика против мира".

