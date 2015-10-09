Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Профи-бокс
Несостоявшийся соперник Алимханулы снялся с защиты титула WBC

Доминиканец Карлос Адамес был вынужден отказаться от защиты титула чемпиона WBC в среднем весе против американца Остина Уильямса из-за болезни, передают Vesti.kz со ссылкой на The Ring.

В настоящий момент организаторы ищут ему замену, чтобы американец смог остаться в карде вечера.

Их бой должен был состояться в рамках профессионального вечера бокса, который пройдёт 31 января в Нью-Йорке.

Напомним, что ранее Адамес неоднократно вступал в публичные споры с Жанибеком Алимханулы о том, кто является "королём среднего веса". Казахстанский боксёр вызывал доминиканца на бой, однако он так и не был организован.

Сам Алимханулы планировал вернуться на ринг 7 декабря в Сан-Антонио, где должен был боксировать с чемпионом WBA, кубинцем Эрисланди Ларой. Однако поединок был отменён после положительного результата допинг-пробы A у казахстанца. По инициативе его команды была вскрыта проба B — процедура прошла 9 января и, по сообщениям, также подтвердила наличие запрещённого вещества. Официальное решение по делу на данный момент не вынесено.

