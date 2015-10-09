Казахстанский боксёр Садриддин Ахмедов (15-0-1, 13 КО) проведёт следующий поединок 4 декабря в Стамбуле (Турция), где встретится с россиянином Сергеем Лубковичем (20-1-2, 12 КО) в рамках ивента IBA Pro, передают Vesti.kz.

Ахмедов дебютирует в IBA Pro

Лига официально анонсировала участие казахстанца в предстоящем шоу в своих социальных сетях. Для Ахмедова этот поединок станет первым с апреля 2025 года. Тогда он завершил бой с мексиканцем Элиасом Эспадасом (24-9-1, 16 КО) ничьей в Коммерсе (США).

Кроме того, встреча с Лубковичем станет для Садриддина дебютной в IBA Pro.

Последний поединок россиянина состоялся в августе этого года в Набережных Челнах. Тогда Лубкович уступил единогласным решением судей узбекистанцу Хавасбеку Асадуллаеву (9-0, 5 КО).

Дусматов проведёт титульный бой

Ранее сообщалось, что главным событием вечера с участием Ахмедова станет поединок двукратного олимпийского чемпиона из Узбекистана Хасанбоя Дусматова (7-0, 5 KO). Его соперником будет филиппинец Родерик Баутиста (10-0, 7 KO), а на кону встречи окажется титул чемпиона мира IBA Pro во втором наилегчайшем весе.

Казахстанский боксёр получил бой за титул после победы нокаутом

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