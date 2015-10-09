Непобежденный талант нокаутировал экс-чемпиона и завершил его карьеру

37-летний экс-чемпион мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе мексиканец Карлос Куадрас (44-6-1, 28 КО) решил завершить карьеру после досрочного поражения в восьмом раунде от таланта из Японии Томоя Цубои (3-0, 2 КО), передают Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com.

Вечер бокса прошёл 24 ноября в Японии.

"Это мой последний бой. Я решил ещё в самом начале промоушена к этому бою, что завершу карьеру, если проиграю. Цубои был великолепен, и я смиренно принимаю поражение", - сказал Куадрас.

Карлос считает, что Цубои станет чемпионом мира:

"Боец, с которым я встретился, станет чемпионом мира. Это был мой первый бой в Японии за 10 лет. И я очень счастлив, что смог снова выйти здесь в ринг после столь долгого времени. Моя карьера начиналась здесь, и здесь она завершится".

Куадрас выступал на профи-ринге с 2008 года, стал чемпионом мира WBC в 2014-м, победив тайца Срисакета Сор Рунгвисаи, и впоследствии провёл шесть успешных защит, прежде чем уступить титул Роману Гонсалесу.

Карлос ещё дважды дрался за этот же титул, но оба раза проигрывал - Хуану Франсиско Эстраде и Джесси Родригесу.

До поражения от Цубои мексиканец шёл на 6-матчевой серии побед, в ноябре 2023-го завоевав пояс "временного" чемпиона мира по линии WBC.