Непобежденный казахстанский супертяж узнал хорошие новости перед дебютом в США

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выпустила обновленную версию рейтингов бойцов во всех весовых категориях, передает корреспондент Vesti.kz.

В супертяжелом весе появился Жан Кособуцкий, который расположился на 12-м месте. При этом 1 июля Кособуцкий проведет бой в США с непобежденным местным боксером Джаредом Андерсоном, который находится на восьмой позиции. В этом дивизионе выступает еще один казахстанец Иван Дычко, который занимает 15-ю строчку. Чемпионом в этом весе является украинец Александр Усик.

В первой тяжелой категории Серик Мусадилов располагается на 15-м месте. Во втором среднем дивизионе Бек Нурмаганбет сохранил восьмую позицию. Во втором полулегком весе Султан Заурбек потерял три строчки и стал 13-м. Представитель второй легчайшей категории Евгений Павлов по-прежнему занимает шестое место.

Добавим, что Кособуцкий впервые проведет бой в США. В случае успеха он станет претендентом на чемпионский бой по версии WBC.

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