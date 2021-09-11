Непобежденный казахстанский профи-боксер получил дату и соперника на следующий бой

27-летний казахстанский проспект первого тяжелого веса Серик Мусадилов (10-0, 9 КО) по прозвищу "Панда" вернется на ринг 24 сентября в Майами (штат Флорида, США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным BoxRec, в этот день его соперником станет 39-летний американец Шон Миллер (18-6-1, 7 КО).

Бой будет рассчитан на восемь раундов.

Последний раз Мусадилов боксировал 9 июля в Майами, когда судейским решением победил 30-летнего американца Ламонта Каперса (11-15-5, 2 КО).

Мусадилов дебютировал на профи-ринге в 2017 году, провел пять боев подряд в Мексике. Затем у казахстанца наступил трехлетний перерыв, после которого он начал драться в США.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!