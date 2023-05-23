Непобежденный казахстанский боксер получил первый "звездный" бой в карьере

Стали известны дата и место проведения следующего боя казахстанского боксера Александра Ковригина (6-0, 4 КО), выступающего в полулегком весе, сообщают Vesti.kz.

22-летний Ковригин вернется на ринг 3 июня в Эбербахе (Германия). Его соперником будет 33-летний поляк Петр Гудел (10-9-1, 1 КО). Сам поединок пройдет в лимите второго легчайшего веса и будет рассчитан на десять раундов.

Это противостояние получило от Boxrec.com рейтинг в одну звезду. Ранее бои Ковригина звезд от авторитетного портала боксерской статистики не получали.

Свой предыдущий бой Ковригин провел в феврале также в Германии, когда в третьем раунде нокаутировал грузина Джабу Мемишиши (8-19, 1 КО).

Гудел же идет на серии из пяти поражений подряд. Свой последний поединок он провел в феврале на родине и единогласным решением судей уступил соотечественнику Доминику Харвандовскому (11-0, 2 КО).

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