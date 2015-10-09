Непобежденный казахстанский боксер нацелился на пояс

Непобежденный казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов (20-0, 11 КО) продолжает подготовку к следующему поединку, сообщают Vesti.kz.

В соцсетях появилась фотография боксера из зала в Пхукете (Таиланд). Фото опубликовал тренер Джон Хатчинсон.

"Лагерь — это больше не про интенсивность. Точность — вот главное. Время пояса", — гласит публикация.

Нурсултанов не проводил поединков с ноября 2023 года, когда в Ташкенте (Узбекистан) одержал уверенную победу единогласным решением судей над чилийцем Хулио Аламосом (16–3, 9 КО). Первоначально планировалось, что казахстанец вернется на ринг в июле 2024 года, однако бой в итоге не состоялся.

