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Непобежденный боксер собрался потрясти Алимханулы

Непобежденный боксер собрался потрясти Алимханулы
©instagram.com/andrei_mikhailovich

Непобежденный новозеландский претендент Андрей Михайлович (21-0, 13 КО) высказался о предстоящем бое с казахстанским боксером Жанибеком Алимханулы (15-0, 10 КО), передают Vesti.kz.

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Они встретятся 13 июля в Лас-Вегасе (США).

"Я очень уважаю Жанибека.

Он добился хороших результатов, думаю, что у него была потрясающая карьера, и я должен сделать свою работу и победить его. Именно это я и собираюсь сделать. Я ничего не имею против него, он живет своей жизнью и делает свою работу, как и я. Мне нечего сказать о нем плохого, но я здесь для того, чтобы устроить грандиозное потрясение и одержать победу. Я бы не стал принимать этот бой, если бы не думал, что выиграю.

Я не сомневаюсь в своей победе, мне просто нужно это доказать. Я знаю, что в этом бою я буду большим аутсайдером. Все складывается против меня, но что хорошо, так это моя жизнь: с самого рождения все шансы были против меня, так что для меня это не новость. Для меня это просто еще один день в раю", - приводит слова Михайловича nzherald.co.nz.

Напомним, в предстоящем поединке Алимханулы будет защищать титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBO в среднем весе.

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Метки:
Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс

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