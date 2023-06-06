Непобежденному казахстанцу предрекли поражение в дебютном бою в США

Американский обозреватель бокса Джим Карас прокомментировал корреспонденту Vesti.kz предстоящий поединок казахстанца Жана Кособуцкого (19-0, 18 КО) с Джаредом Андерсоном (13-0, 13 КО) из США. Также он назвал фаворита и спрогнозировал нокаут.

Их противостояние пройдет 1 июля в Толедо (штат Огайо, США) и станет главным событием шоу на ESPN и дебютным для Кособуцкого в США.

"Тяжелый дивизион остро нуждается в свежей крови. Я думаю, что Джаред Андерсон может стать тем самым катализатором. Предстоящий поединок с непобежденным казахстанцем - это большой вызов для него. Он столкнется с серьезной угрозой. В этом противостоянии можно ожидать любого исхода. Вполне вероятно, что бой завершиться досрочно. Я считаю, что возраст, физическая мощь и поддержка болельщиков делает фаворитом Джареда. Однако, это преимущество не такое, чтобы недооценивать Кособуцкого", - отметил Карас.

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Напомним, что осенью прошлого года Кособуцкий одержал победу над немецким боксером Хуссейном Мухамедом (17-1, 14 КО), защитил титул WBC International и поднялся на восьмое место в рейтинге супертяжелого веса по этой версии.

В свою очередь, Андерсон 8 апреля нокаутировал в третьем раунде доминиканца Джорджа Ариаса (18-1, 7 КО).

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