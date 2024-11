Непобежденного чемпиона WBC отправили в тяжелый нокаут

В Wells Fargo Center (Филадельфия, США) состоялся бой между чемпионом США по версии WBC Халилом Коэ (9-1-1, 7 КО) и мексиканцем Мануэлем Гайегосом (22-2-1, 18 КО), сообщают Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com.

Претендент с самого начала боя активно провоцировал размены, стремясь втянуть соперника в открытую борьбу. Коэ полагался на свое техническое мастерство, но в какой-то момент, похоже, поверил, что сможет нокаутировать противника так же эффектно, как это недавно сделал юный Диего Пачеко.

Гайегос пропускал немало ударов - мощных, акцентированных, размашистых, - но его стойкость оказалась на высоте: самые тяжелые попадания Коэ он выдержал. А вот сам чемпион, оказавшись в плотной схватке, не справился с натиском. Он четыре раза падал на канвас, после чего рефери остановил бой.

Коэ потерпел первое поражение в карьере.

DOWN goes Khalil but he fights back! 😱#EnnisChukhadzhian | #RodriguezGuevara | Exclusive deals LIVE on DAZN pic.twitter.com/hBidGtcTmG — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 10, 2024