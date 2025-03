Неожиданным исходом обернулся бой непобежденного топ-боксера

В мексиканском Канкуне состоялся вечер бокса, главным событием которого стал бой между местным временным чемпионом WBC в легком весе Уильямом Сепедой (33-0, 27 КО) и бывшим чемпионом мира из США Тевином Фармером (33-8-1, 8 КО), передают Vesti.kz.

Этот поединок стал реваншем и продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Сепеде (114-114, 116-112 и 115-113).

Начало боя осталось за мексиканцем, однако во второй половине он потерял инициативу, заставив своих болельщиков поволноваться. В итоге ему не удалось финишировать Фармера, как и в первом бою, состоявшемся в ноябре 2024 года.

Тем не менее, Сепеда сохранил статус непобежденного боксера, одержав 33-ю победу в карьере. Фармер же потерпел восьмое поражение при 33 выигранных боях и одной ничьей.

