Небитый казахстанский боксер прошел взвешивание перед возвращением на ринг

26-летний казахстанский боксер Абилхаир Шегалиев прошел взвешивание перед поединком в Москве, сообщает корреспондент Vesti.kz. Его соперником будет 27-летний Манук Диланян из Армении.

Оба боксера уложились в лимит среднего веса (72,6 килограмма). Поединок Шегалиева и Диланяна пройдет 3 февраля и будет состоять из восьми раундов. Шоу, в котором запланировано 11 боев, в прямом эфире покажет "Матч! Боец" (с 20:55 по времени Нур-Султана) и "Матч ТВ" (с 00:30).

Для казахстанца, который представляет промоутерскую компанию Alban Boxing Promotion, это будет девятый бой в профи. Сейчас у него восемь побед, четыре из которых нокаутами. При этом на профи-ринге он дебютировал в 2017 году, но шесть боев провел в 2019-м. В своем последнем поединке 22 ноября 2019 года Абилхаир победил угандийца Мухамада Себяла.

Для Диланяна это будет 21-й бой в карьере. Сейчас у него 12 побед (пять нокаутами), семь поражений (три нокаутами) и одна ничья.