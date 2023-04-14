Небитый казахстанец сделал вес перед титульным боем с японским нокаутером

Казахстанский боксер среднего веса Мейирим Нурсултанов (18-0, 10 КО) прошел процедуру взвешивания перед боем, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Свой следующий поединок он проведет 15 апреля в Инчхоне (Южная Корея). Соперником небитого казахстанца станет японец Кадзуто Такесако (15-0-1, 14 КО). Соперники оспорят титул чемпиона WBO International в среднем весе, которым владеет Нурсултанов.
Перед поединком боксеры прошли церемонию взвешивания, уложившись в лимит своего веса.
Отметим, что Нурсултанов занимает четвертое место в рейтинге WBO, где чемпионским поясом владеет другой казахстанец Жанибек Алимханулы. Последний раз боксер выходил на ринг в октябре прошлого года.
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