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Небитый казахстанец сделал вес перед титульным боем с японским нокаутером

Небитый казахстанец сделал вес перед титульным боем с японским нокаутером
©instagram.com/meiirim.nursultanov/

Казахстанский боксер среднего веса Мейирим Нурсултанов (18-0, 10 КО) прошел процедуру взвешивания перед боем, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Свой следующий поединок он проведет 15 апреля в Инчхоне (Южная Корея). Соперником небитого казахстанца станет японец Кадзуто Такесако (15-0-1, 14 КО). Соперники оспорят титул чемпиона WBO International в среднем весе, которым владеет Нурсултанов.

Перед поединком боксеры прошли церемонию взвешивания, уложившись в лимит своего веса.

Отметим, что Нурсултанов занимает четвертое место в рейтинге WBO, где чемпионским поясом владеет другой казахстанец Жанибек Алимханулы. Последний раз боксер выходил на ринг в октябре прошлого года.

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Метки:
Нурсултанов Мейирим Профессиональный бокс

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