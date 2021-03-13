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Небитый боксер из Ирландии высказался о победе нокаутом над "казахским королем" в бою за титул от WBO

Поединок планировался на десять раундов.

Небитый боксер из Ирландии высказался о победе нокаутом над "казахским королем" в бою за титул от WBO
Гэри Калли. Фото: irishmirror.ie©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Ирландский боксер Гэри Калли (12-0, 6 KO) поделился эмоциями от победы над казахстанцем Виктором Коточиговым (12-2, 5 KO) по прозвищу "казахский король".

Бой прошел в английском Болтоне и был рассчитан на десять раундов, но завершился во втором, когда казахстанец оказался на настиле ринга и не смог подняться. На кону стоял вакантный титул чемпиона Европы по версии WBO в легком весе.

Видео нокаута, или как "казахский король" не смог подняться после удара в челюсть в бою за титул от WBO

"Честно говоря, я ожидал этого. Виктор очень вынослив, но в прошлом году я очень много работал, чтобы развить свои лучшие качества на профи-ринге. Я сказал, что он пойдет в первых трех раундах, и некоторые из моих друзей выиграли несколько фунтов. Определенно у меня есть потенциал, чтобы выиграть титул чемпиона мира", - приводит слова Калли Boxingscene.com.

Для Коточигова это поражение стало вторым в карьере. В октябре прошлого года в Дубае казахстанец проиграл британцу Макси Хьюзу единогласным решением судей, потеряв титул WBC International. 

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Метки:
Профессиональный бокс Коточигов Виктор

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