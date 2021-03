Видео нокаута, или как "казахский король" не смог подняться после удара в челюсть в бою за титул от WBO

Предлагаем вашему вниманию видео нокаута, в который был отправлен казахстанец Виктор Коточигов (12-2, 5 КО).

Легковес по прозвищу "казахский король" потерпел второе поражение, выступив на вечере бокса от MTK Global в Болтоне (Великобритания). В поединке за вакантный титул чемпиона Европы по версии WBO в легком весе Коточигов встречался с ирландцем Гэри Калли. Пропустив мощный удар в челюсть во втором раунде, но уже не смог подняться.

