Небитому проспекту сломали челюсть в титульном бою. Видео

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На арене Estadio F.A.B. в Буэнос-Айресе (Аргентина) состоялся бой за вакантный пояс WBC Latino в полусреднем весе между аргентинцем Хонатан Хосе Эрнандесом (14-1, 9 КО) и Эдди Колменаресом (9-1-1, 9 КО) из Венесуэлы, передает Vesti.kz.
На арене Estadio F.A.B. в Буэнос-Айресе (Аргентина) состоялся бой за вакантный пояс WBC Latino в полусреднем весе между аргентинцем Хонатан Хосе Эрнандесом (14-1, 9 КО) и Эдди Колменаресом (9-1-1, 9 КО) из Венесуэлы, передает Vesti.kz.
Бой завершился апсетом. Колменарес избил опытного соперника и нокаутировал того в 6-м раунде.
EDDY COLMENAREZ: KO Y CAMPEÓN LATINO Y FEDELATIN WELTER— Boxeo de Primera (@BoxeoDePrimera) September 1, 2024
🥊 Eddy Colmenarez (9-1-1) KOT6 a Jonathan Hernández (14-1-0)
➡️ Peso welter-10 rounds
🏆 TÍtulo Fedelatin AMB y Latino WBC@TyCSports @TyCSportsPlay pic.twitter.com/inJ30adV8r
Для Эрнандеса поражение стало первым в карьере. Так же на его счету 14 побед, из которых 9 досрочные. В свою очередь, его оппонент одержал девятую досрочную победу в 11 боях. В его пассиве ничья и поражение.
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