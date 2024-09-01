Небитому проспекту сломали челюсть в титульном бою. Видео

На арене Estadio F.A.B. в Буэнос-Айресе (Аргентина) состоялся бой за вакантный пояс WBC Latino в полусреднем весе между аргентинцем Хонатан Хосе Эрнандесом (14-1, 9 КО) и Эдди Колменаресом (9-1-1, 9 КО) из Венесуэлы, передает Vesti.kz.

Бой завершился апсетом. Колменарес избил опытного соперника и нокаутировал того в 6-м раунде.

EDDY COLMENAREZ: KO Y CAMPEÓN LATINO Y FEDELATIN WELTER



🥊 Eddy Colmenarez (9-1-1) KOT6 a Jonathan Hernández (14-1-0)

➡️ Peso welter-10 rounds

🏆 TÍtulo Fedelatin AMB y Latino WBC@TyCSports @TyCSportsPlay pic.twitter.com/inJ30adV8r — Boxeo de Primera (@BoxeoDePrimera) September 1, 2024

Для Эрнандеса поражение стало первым в карьере. Так же на его счету 14 побед, из которых 9 досрочные. В свою очередь, его оппонент одержал девятую досрочную победу в 11 боях. В его пассиве ничья и поражение.