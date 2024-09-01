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Профи-бокс
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Небитому проспекту сломали челюсть в титульном бою. Видео

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Небитому проспекту сломали челюсть в титульном бою. Видео ©кадр с трансляции

На арене Estadio F.A.B. в Буэнос-Айресе (Аргентина) состоялся бой за вакантный пояс WBC Latino в полусреднем весе между аргентинцем Хонатан Хосе Эрнандесом (14-1, 9 КО) и Эдди Колменаресом (9-1-1, 9 КО) из Венесуэлы, передает Vesti.kz.

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На арене Estadio F.A.B. в Буэнос-Айресе (Аргентина) состоялся бой за вакантный пояс WBC Latino в полусреднем весе между аргентинцем Хонатан Хосе Эрнандесом (14-1, 9 КО) и Эдди Колменаресом (9-1-1, 9 КО) из Венесуэлы, передает Vesti.kz.

Бой завершился апсетом. Колменарес избил опытного соперника и нокаутировал того в 6-м раунде.

Для Эрнандеса поражение стало первым в карьере. Так же на его счету 14 побед, из которых 9 досрочные. В свою очередь, его оппонент одержал девятую досрочную победу в 11 боях. В его пассиве ничья и поражение.

Профессиональный бокс Аргентина Венесуэла

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