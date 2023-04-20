Небитому казаху подсказали два способа получения чемпионского боя

Казахстанский средневес Мейирим Нурсултанов (19-0, 11 КО) уже в этом году должен получить чемпионский бой. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказал американский журналист Джек МакКаферри. Эксперт отметил прогресс боксера и назвал два потенциальных варианта для достижения цели.

В минувшие выходные в Инчхоне (Южная Корея) он нокаутировал японца Кадзуто Такесако (15-1-1, 14 КО) в восьмом раунде и защитил свой пояс WBO International в среднем весе.

"Нурсултанов имеет хороший послужной список. Последняя победа над рейтинговым бойцом из Японии, вероятнее всего, приблизит его к вершине. На мой взгляд, по линии IBF он способен войти в топ-3. Это оставляет большую вероятность на бой с победителем противостояния между бразильцем Эскивой Фалькао и немцем Винченцо Гуалтьери, которые разыграют вакантный пояс чемпиона. Также вероятно назначение Нурсултанова обязательным претендентом по линии WBO, где он входит в топ-5.

В любом случае в среднем весе появилась возможность для появления новых звезд. Это прекрасный шанс, которым может воспользоваться Нурсултанов", - отметил МакКаферри.

Нурсултанов отпраздновал 19-ю победу в 19 боях на профи-ринге. Такесако потерпел первую неудачу при 15 выигрышах и одной ничьей.

Нурсултанов занимает четвертое место в рейтинге WBO, где чемпионским поясом владеет его соотечественник Жанибек Алимханулы.

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