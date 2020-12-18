"Не знаю еще спортсмена, который бы столько сделал для Казахстана". Ветеран ММА восхитился Головкиным

Казахстанский боец смешанных единоборств Игорь Свирид назвал чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадия Головкина кумиром всего Казахстана, сообщают Vesti.kz.

В интервью YouTube-каналу USACHEV TV он рассказал об уникальности боксера, отметив, что не знает другого такого спортсмена.

- Геннадий - это мой кумир. Не только мой - кумир всего Казахстана. За него болеет весь Казахстан. Это патриот своей страны. Это человек, сделавший столько для Казахстана! Я лично не знаю еще спортсмена, который бы столько сделал для Казахстана. Серьезно. Головкин - на первом месте.

- Ожидания от его поединка с Шереметой - только победа и только досрочная?

- Да. Я думаю, что будет досрочная... Просто болею за Головкина. С уважением отношусь и к Шеремете, и ко всем соперникам Геннадия. Это большого стоит. Спорт - это бешенный труд.

Напомним, по казахстанскому времени утром в субботу, 19 декабря, GGG проведет рекордную 21-ю защиту. Его бой против поляка Камила Шереметы станет главным на вечере бокса в Холливуде (штат Флорида, США).

Что касается Свирида, он выступил на турнире АСА 116, где потерпел поражение от чеченского претендента на пояс.