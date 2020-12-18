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"Не знаю еще спортсмена, который бы столько сделал для Казахстана". Ветеран ММА восхитился Головкиным

Он назвал GGG кумиром всей страны.

"Не знаю еще спортсмена, который бы столько сделал для Казахстана". Ветеран ММА восхитился Головкиным
Геннадий Головкин. Фото: GGG Promotions©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Казахстанский боец смешанных единоборств Игорь Свирид назвал чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадия Головкина кумиром всего Казахстана, сообщают Vesti.kz.

В интервью YouTube-каналу USACHEV TV он рассказал об уникальности боксера, отметив, что не знает другого такого спортсмена.

- Геннадий - это мой кумир. Не только мой - кумир всего Казахстана. За него болеет весь Казахстан. Это патриот своей страны. Это человек, сделавший столько для Казахстана! Я лично не знаю еще спортсмена, который бы столько сделал для Казахстана. Серьезно. Головкин - на первом месте. 

- Ожидания от его поединка с Шереметой - только победа и только досрочная?

- Да. Я думаю, что будет досрочная... Просто болею за Головкина. С уважением отношусь и к Шеремете, и ко всем соперникам Геннадия. Это большого стоит. Спорт - это бешенный труд. 

Напомним, по казахстанскому времени утром в субботу, 19 декабря, GGG проведет рекордную 21-ю защиту. Его бой против поляка Камила Шереметы станет главным на вечере бокса в Холливуде (штат Флорида, США).

Что касается Свирида, он выступил на турнире АСА 116, где потерпел поражение от чеченского претендента на пояс.

 

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин-Шеремета Шеремета Камил IBF IBO MMA Профессиональный бокс Головкин Геннадий

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