"Не смешите меня!". Алимханулы сделал заявление о бое с "Канело"

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) высказался о потенциальном поединке с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (58-2-2, 39 КО), который 18 сентября в Лас-Вегасе победил судейским решением другого казахстанца Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Жанибек отметил, что хочет разделить ринг со звездным мексиканцем не ради денег.

"Когда я сказал, что легко побью "Канело", некоторые фанаты начали мне писать "Pay day" (самый большой гонорар в карьере). Что это такое? Вы думаете, что я хочу бой с "Канело" ради денег? Я достаточно богат. У меня есть все. Я боксирую не ради денег, а чтобы войти в историю. Pay day? Не смешите меня!

When i said i can beat Canelo easily some fans wrote “Pay day”! Pay day? What's this? If i want to fight Canelo do you think i'm interested in money? I'm rich enough. I have everything guys! I don't box for money. I box to make history! Pay day? Do not make me laugh!