"Не представляю, если бы дрался с ним в Казахстане". Вырубленный Головкиным Ишида сделал прогноз на бой с Муратой

Бывший боксер-профессионал из Японии Нобухиро Ишида (27-11-2, 11 КО) поделился своим мнением по поводу предстоящего боя между его соотечественником Риотой Муратой (16-2, 13 КО), обладателем пояса WBA Super в среднем весе, и чемпионом мира по версиям IBF и IBO Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО).

В 2013 году GGG вырубил Ишиду в третьем раунде, защитив титулы WBA и IBO. Японец считает, что с тех пор казахстанец не утратил своей мощи.

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"Часто говорят, что Головкин стал хуже с возрастом, но я не думаю, что он сильно изменился. В бою, который я проиграл, и в реванше с "Канело" практически не было разницы, и я не представляю, что бы произошло, если бы я дрался с ним в Казахстане.

Я спарринговал с "Канело" и дрался с несколькими чемпионами мира, в том числе с Головкиным. Способности "Канело" и Головкина были особенно выдающимися.

Я не могу представить, чтобы Мурата и Головкин упали, поэтому думаю, что решат судьи. Я бы воспользовался тактикой сокращения дистанции с помощью давления, что является характерной чертой Мураты. Когда я дрался с Головкиным, мне было сложно из-за удара и физической силы. Нет сомнений в том, что для Мураты предстоит тяжелая битва, но я думаю, что есть шанс на победу", - цитирует Ишиду New Akind Center.

Напомним, бой Головкин - Мурата пройдет на Saitama Super Arena в Японии 29 декабря и будет показан стриминговым сервисом DAZN.