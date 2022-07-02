"Не наша вина". Тренер "Канело" сделал признание о трилогии с Головкиным

Абсолютный чемпион суперсреднего веса Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) хотел провести реванш с Дмитрием Биволом (20-0, 11 КО), но был вынужден принять бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО). Так говорит тренер мексиканца Эдди Рейносо, сообщает vRINGe.com.

Наставник утверждает, что его подопечный "чувствует себя отлично, но понятное дело, что никто не любит проигрывать. Наша задача - усвоить этот урок, сделать правильные выводы из поражения. Только так можно расти, становиться сильнее и лучше. Реванш с Биволом? Все хотят увидеть этот бой. И мы не исключение. То, что он не будет следующим, не наша вина. На этом настояла компания, с которой мы работаем (видимо, речь о стриминге DAZN). Было много разных факторов, но, повторюсь, мы хотим реванш".

По словам Рейносо, "бой против Головкина - другое дело, ведь это личное. Мы уже провели 24 раунда. И я считаю, что новый бой будет таким же крутым, как и предыдущие. Для меня это тоже было личное из-за противостояния с мексиканским тренером Головкина Абелем Санчесом. Но он уже не в команде казахстанца".

Напомним, Альварес в мае сенсационно проиграл чемпиону WBA в полутяжелом весе Биволу (20-0, 11 КО). А Головкин в апреле нокаутировал японца Риоту Мурату (16-3, 13 КО) в поединке за три титула.

Трилогия Головкин - "Канело" состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два боя. Первый (2017) завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением выиграл мексиканец.

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