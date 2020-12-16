"Не моя вина...". Головкин высказался о третьем бое с "Канело"

Казахстанский чемпион мира по версии IBF в среднем весе (до 72,6 килограмма) Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) не смог ответить на вопрос о будущем своего противостояния с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (53-1-2, 36 КО). GGG вообще дал понять, что ему надоели эти разговоры, не приносящие никакого результата, сообщает vRINGe.com.
В сентябре 2017 года Головкин и Альварес завершили поединок вничью. Реванш состоялся годом позже - победу по очкам вырвал "Канело".
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