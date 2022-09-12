Названы главные преимущества Головкина над "Канело" в трилогии

Канадский обозреватель бокса Лоурент Поулин в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о третьем бое между казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО). Эксперт отметил сильные стороны обоих боксеров и назвал своего фаворита этого противостояния.

Поулин считает, что предматчевые расклады развяжут руки казахстанской звезде в противостоянии.

"Это долгожданное событие. Жаль, что немного затянулось ожидание. С другой стороны, прошедшее время придает интриги. Кто знает, какими предстанут соперники друг перед другом спустя четыре года. Для меня "Канело" выглядит поинтереснее и свежее. Однако он очень много прыгал по весовым категориям. Это все равно оказывает влияние. К тому же поражения от Бивола заметно давит на него.

Его считают явным фаворитом и ждут от него победы нокаутом. Всего этого нет со стороны Головкина. Он просто будет драться. Может быть, это будет его последний бой. В любом случае, GGG ничего не будет ограничивать. Он может делать в ринге все, что захочет. На его величии это не скажется", - отметил Поулин.

Напомним, 17 сентября соперники встретятся на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). На кону боя будут стоять титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе, которыми владеет мексиканец.

Для Головкина это будет дебютный поединок в этом весе. Стоит отметить, что предыдущие два поединка оппонентов прошли здесь же. Первый закончился ничьей, а второй - минимальной победой мексиканца.

Поддержи своего чемпиона вместе с главным спонсором спортивных эмоций - компанией 1XBET!