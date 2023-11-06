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Названы два "самых устрашающих" боксера в истории

Названы два "самых устрашающих" боксера в истории
©DAZN

Бывший тренер, а ныне обозреватель бокса Тедди Атлас поделился мнением о том, кого считает самым устрашающим в истории этого спорта, сообщают Vesti.kz.

По его словам, таковыми являются американский супертяж Сонни Листон или Роберто Дюран из Панамы. Атлас отметил, что эти "двое имели репутацию парней, вселявших ужас в противников еще до выхода в ринг".

"Думаю, что настоящим бугименом был Листон. По моему мнению, многие другие последовали за ним. На Тайсона определенно повлияла его личность, он даже пытался копировать его подход, вплоть до этого взгляда, такого злодейского, "пустого" взгляда. Запугивание, вот это все", - сказал Атлас в интервью ProBox TV.

Эксперт считает, эти двое повлияли на публичный имидж и Джорджа Формана, и Майка Тайсона, добавив, что использование такой формы предматчевого запугивания сродни оружию вроде левого хука или удара с правой, боец-пугало "пытается что-то отнять у бойца".

"Думаю, нет никаких сомнений в том, что Тайсон стремился к этому, и я думаю, что его ролевой моделью был Санни. И я также считаю, что Форман, ранний Формана, также частично следовал этой пьесе.

Дюран был всамделишным. Он из Панамы, откуда-то из сурового места со всеми теми улицами. Едва ли он вообще знал, кто такой Листон. Если не считать Санни, думаю, что Дюран мог бы стать следующим натуральным страшилой. У него это было по-настоящему. Жизнь воспитала", - резюмировал Тедди.

Дюран - чемпион мира в легкой (версия WBA, 1972-1978; версия WBC, 1978), полусредней (версия WBC, 1980), 1-й средней (версия WBA, 1983) и средней (версия WBC, 1989) весовых категориях. Один из сильнейших боксеров 1970-х и 1980-х годов. Был признан лучшим легковесом ХХ века. Журнал The Ring поставил Дурана на пятое место в списке 80-ти лучших боксеров за последние 80 лет в 2002 году. Провел на профи-ринге 119 боев, в которых одержал 103 победы (70 нокаутом) при 16 поражениях.

Сонни Листон (8 мая 1932 - 30 декабря 1970) - чемпион мира в тяжелом весе. Занимает 27-е место в рейтинге лучших боксеров всех времен и народов вне зависимости от весовой категории по версии BoxRec. Провел 54 боев, в которых одержал 50 побед (39 нокаутом) при четырех поражениях.

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Метки:
Тайсон Майк

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