Названо ключевое условие для третьего боя Бивола с Бетербиевым

Известный промоутер и глава компании Top Rank Боб Арум назвал условие для трилогии между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым, передает Vesti.kz со ссылкой на Liveresult.ru.

Эксперт отметил, что третья встреча может состояться, если Бивол одержит победу во втором поединке.

"Но если Бетербиев выиграет в реванше, то, я думаю, это станет концом этого противостояния", - заявил Арум в интервью.

Напомним, что в первом поединке, который прошел в октябре, победу раздельным решением судей одержал Бетербиев и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелой весовой категории.

Реванш состоится 22 декабря в Саудовской Аравии.