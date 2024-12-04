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Профи-бокс
Вчера 23:45
 

Названо ключевое условие для третьего боя Бивола с Бетербиевым

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Названо ключевое условие для третьего боя Бивола с Бетербиевым ©x.com/MatchroomBoxing

Известный промоутер и глава компании Top Rank Боб Арум назвал условие для трилогии между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым, передает Vesti.kz со ссылкой на Liveresult.ru.

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Известный промоутер и глава компании Top Rank Боб Арум назвал условие для трилогии между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым, передает Vesti.kz со ссылкой на Liveresult.ru.

Эксперт отметил, что третья встреча может состояться, если Бивол одержит победу во втором поединке.

"Но если Бетербиев выиграет в реванше, то, я думаю, это станет концом этого противостояния", - заявил Арум в интервью.

Напомним, что в первом поединке, который прошел в октябре, победу раздельным решением судей одержал Бетербиев и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелой весовой категории.

Реванш состоится 22 декабря в Саудовской Аравии.

Бивол Дмитрий Бетербиев Артур Профессиональный бокс

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