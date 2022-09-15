Названа особенность боя Ахмедова за титул от WBC с экс-соперником Головкина

Обозреватель портала Notifight.com Людо Саенс прокомментировал корреспонденту Vesti.kz предстоящий бой казахстанского боксера второго среднего веса Али Ахмедова (18-1, 14 КО) против Габриэля Росадо (26-15-1, 15 КО). В ходе беседы он назвал сильные стороны соперников и значение успеха в противостоянии.

На кону поединка Ахмедова с Росадо будет стоять титул WBC Silver во втором среднем весе.

"Росадо имеет большой боксерский опыт. Он дрался с хорошими соперниками. Сейчас он является гейткипером. Чтобы получить шанс проявить себя, нужно пройти испытание Росадо. Успех в бою с ним даст второй шанс Ахмедову после поражения от Гонгоры.

В свою очередь, победа Росадо привлечет к нему внимание. Возможно, ему удастся получить бой с одним из топовых боксеров. Эти факторы придают противостоянию особый интерес. Я считаю фаворитом Ахмедова. Главное, не повторять свои ошибки", - отметил Саенс.

Напомним, что Ахмедов выступит в андеркарте трилогии Головкин - "Канело". По казахстанскому времени бой состоится утром в воскресенье, 18 сентября, в Лас-Вегасе (Невада, США).

Интересы Ахмедова представляет промоутерская компания GGG Promotions, основателем которой является Головкин. GGG сам встречался с Росадо в 2013 году, победив его техническим нокаутом в седьмом раунде.

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